, uno dei più completi calciatori italiani di tutti i tempi, fuoriclasse indiscusso sul campo e persona per bene fuori o per meglio dire – come vedremo – gran bravo ragazzo.ha segnato la sua epoca e il suo ricordo è giunto indelebile sino ai nostri giorni, complice la tragedia che lo ha strappato alla vita – assieme a quasi tutti i suoi compagni – nella nebbia di Superga.“Non me ne intendo gran che di sport, ma dovevano essere dei gran bravi ragazzi!”. Sono le parole di un passante anonimo che il giorno dopo la tragedia di Superga si ferma a riflettere ascoltando i commenti degli sportivi. Parole con le quali Vincenzo Baggioli apre il volume Il Torino oltre la vita scritto alcuni mesi dopo la tragedia per rendere memoria a quella squadra straordinaria. Capitano diè Valentino Mazzola, che è stato davvero uno dei grandi fuoriclasse che il calcio italiano abbia mai avuto e anche una persona per bene, che la dura infanzia lo ha aiutato ad avere obiettivi chiari nel resto della sua vita. Il rischio di cadere nella retorica è alto in casi come questi. Gli inizi e la fine della vita di Mazzola si prestano però bene a dar ragione al pensiero di quell'anonimo passante lecui parole Baggioli ha scelto per aprire il suo libro. A ben vedere a Lisbona il Grande Torino era andato a giocare una partita di beneficenza che lo stesso Mazzola aveva avvallato. Così come, che poi il destino – che ama tracciare alla vita sentieri impensati – avrebbe portato a calcare anch'egli i campi da calcio vestendo i colori del Milan diventandone anche capitano.il piccolo Valentino la fa ase stesso in un'occasione che la sua seconda moglie aveva raccontato in un libro di ricordi dedicati a Mazzola uscito nel 1950. Mazzola è ancora un bambino ma ha già dentro il “demone” del calcio, ci gioca sempre e una volta lo fa con le scarpe “buone” rovinandole. Il padre va su tutte le furie e lo punisce chiudendolo in camera per una settimana., dal costo esorbitante per le magre finanze famigliari. In realtà il padre aveva dovuto attendere una settimana per poter ritirare lo stipendio e avere quindi i soldi per acquistare le scarpe., una lezione di vita che non dimenticherà mai., come quasi tutti i calciatori della sua generazione, non era nato nell'agio. Tutt'altro.i e l'Italia sta faticosamente ripartendo dovendo fare i conti con miseria, dolore e tensioni politiche.che vive in un quartiere di case dimesse. Ben presto deve iniziare a lavorare per aiutare a far quadrare il bilancio famigliare ee poi presso un lanificio, sino al momento in cui. Mazzola però all'Alfa Romeo non si limita a fare il meccanico, ma gioca anche nella squadra aziendale.era nata nel 1936 come Dopolavoro Aziendale, poi con la promozione in serie C aveva cambiato nome in Gruppo Calcio Alfa Romeo ed era stato costruito un piccolo stadio annesso allo stabilimento del Portello. Con l'Alfa Romeo nella seconda metà del 1938poi parte per il servizio militare a Venezia e lì viene ingaggiato dalla locale società, segnando le pagine migliori della storia dei lagunari. Come notoe contribuisce al miglior piazzamento di sempre in serie A con il 3° posto del 1942.o che si prende Mazzola e il “gemello” Loik facendone i perni della squadra destinata a rimanere per sempre nel cuore delle persone:in 6 stagioni regolari, seppur interrotte dalla follia della Seconda guerra mondiale.. Ormai tutti i calciatori sono stipendiati per giocare e molti di loro hanno introiti ulteriori che derivano dalla pubblicità. Mazzola stesso è tra questi e non potrebbe essere altrimenti, è il più forte!per delle fotografie in Technicolor che sarebbero state distribuite in tutto il mondo. Lo sport italiano in quegli anni era ai vertici, tutti ne parlavano e si era trovato il modo di ricavare del denaro.Non fa tanti giri di parole il Corriere dello Sport nell'edizione del mattino del 30 giugno del 1940., il passaggio di Mazzola all'Inter all'pice della sua carriera e della sua popolarità.. La sera del lunedì Valentino Mazzola aveva partecipato ad una trasmissione radiofonica e nel salutare ed augurare buone ferie aveva dato agli sportivi un sibillino arrivederci a Milano. Il Corriere dello Sport voleva vederci chiaro e aveva approfondito con il diretto interessato il quale aveva confermato tutto, tanto che il giornale aveva riportato le testuali parole con le quali Mazzola dichiarava di voler passare all'Inter dove lo attendevano dieci milioni di buoni motivi... “. La società nerazzurra mi ha fatto delle ottime proposte e mi ha anzi autorizzato a trattare direttamente con il Torino per suo conto l'eventuale mio passaggio (...)”. In realtà già nel numero del 1° luglio La Gazzetta dello Sporte il giocatore è presente nelle liste di trasferimento.ancora in granata, il presidente Ferruccio Novo non ne vuole sapere sino a quandoad adeguare lo stipendio del capitano. I compagni di squadra sanno quanto Mazzola sia importante e ancora assieme riprenderanno a giocare quella che – nessuno di loro purtroppo ancora può immaginare – sarà la loro ultima stagione.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/