Un anno e qualche settimana dopo di Borja Valero e Vecino a Firenze non si ricorda (quasi) più nessuno. Merito di una Fiorentina partita forte in campionato, di una classifica che sorride, ma anche di un centrocampo che oggi può fare tranquillamente a meno dei due big ceduti la scorsa estate. Storie diverse, quelle vissute un anno fa dai due ex viola, con lo spagnolo finito a Milano dopo una lunga telenovela e con l’uruguaiano prelevato grazie al pagamento della clausola rescissoria da 24 milioni di euro. (…) Dodici mesi più tardi Veretout, Benassi e gli altri centrocampisti arrivati a Firenze hanno cancellato qualsiasi forma di malinconia da parte della tifoseria viola, mentre soprattutto per Borja Valero gli scenari sono cambiati in peggio. Appena sette i minuti fin qui disputati dallo spagnolo scivolato in fondo alle gerarchie del centrocampo già dalla fine della passata stagione e oggi ancora più chiuso dall’arrivo di Nainggolan. Lo riporta il Corriere Fiorentino.