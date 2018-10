Dopo il primo gol con la maglia del Valladolid nella gara contro l'Espanyol, l'attaccante Daniele Verde, in prestito dalla Roma, ha parlato a El Norte Castilla: "Spero di essere riscattato perché qui sto molto bene, nella città, nella squadra, è come se fossi a casa. Non ho ancora parlato con il club perché ci siamo visti soltanto quando sono arrivato, ma voglio restare e fare più gol”.