A poco più di dieci giorni dall’avvio della stagione 2023/24 il calciomercato entra nel vivo, specialmente nel reparto offensivo, dove tra giocatori in entrata e in uscita c’è molto movimento. Tra i possibili partenti occhio a Marko Arnautovic, giocatore del Bologna, ma entrato nel mirino della Roma di Mourinho, visto con un’altra maglia entro il prossimo 31 agosto a 2,50 dagli esperti, mentre scende a 1,40 su Planetwin365 l’addio di Beto dall’Udinese, attaccante monitorato da diverse big del campionato, Milan e Inter su tutti. Proprio i nerazzurri sono a caccia di un centravanti per completare il proprio attacco, con Duvan Zapata, in pole a 3, davanti ad Alexis Sanchez, dato di ritorno in nerazzurro – dopo una stagione al Marsiglia – a 3,50 volte la posta.