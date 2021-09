Marco van Basten, leggenda del calcio mondiale, capace di vincere tutto col Milan, dice la sua su Donny van de Beek, trequartista del Manchester United, a Voetbal Zone: "Non è così bravo. Giocare da 10 all'Ajax è molto più facile che farlo in Inghilterra o in Spagna. In Olanda hai molto aiuto, hai opportunità, ma all'estero non è la stessa cosa. Non ha preso decisioni intelligenti".