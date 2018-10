ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:nel 2010. Affrontarla col PSV è speciale. Sarà un piccolo derby per me.. Però quando sono venutoSe perdiamo qualche partita però le cose possono cambiare. Al PSV capita che gli ex giocatori ritornino a fine carriera da allenatori. Questo club è una famiglia.Quando affronto il Barça è speciale, con loro ho vinto la Champions. In quella squadra c’eranoMi piaceva il Milan degli olandesi. Quando arrivai a Milano ero felice. C’erano giocatori impressionanti comePensavamo solo al calcio, in fondo non avevamo bisogno di un allenatore. Tatticamente e mentalmente eravamo fortissimi. E c’era allegria"., ma finora ha avuto poca fortuna. Però ha buone idee.: mi è bastato un anno e mezzo per capirlo. I tifosi intuiscono se un giocatore è pronto a morire per la sua squadra: noi eravamo così".Tutte le squadre in cui ha giocato Ronaldinho sulla carta erano le migliori… Poi, però, c’è il campo".Sono stato il vice nell'Australia a Russia 2018. È stata la mia prima grande esperienza, come andare a scuola… Ora mi aiuta al PSV, ci segue per uno o due giorni alla settimana. Per prima cosa