L'Inter ha scaricato Eriksen, messo sul mercato di gennaio. Il centrocampista danese ex Tottenham potrebbe essere piazzato al PSG (per Paredes) oppure all'Arsenal (per Xhaka o Ceballos), ma il sogno sarebbe riuscire a imbastire un'operazione con il Manchester United che riguardi Van de Beek, da sempre un pallino del ds Ausilio, che nel primo anno in Inghilterra non sta trovando lo spazio che si aspettava. Sempre secondo Tuttosport, sono in uscita pure Nainggolan e Vecino, questo fa coltivare a Conte la speranza che possa arrivare pure De Paul, già obiettivo un anno fa.