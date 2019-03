Andy van der Meyde, ala ex Ajax ed Inter ha svelato un retroscena curioso su Zlatan Ibrahimovic. Infatti l'attaccante svedese è stato 'vittima' del suo compagno di squadra ai tempi dell'Ajax, che lo ha baciato in bocca.



Il retroscena, risale quando i due erano ai lanceri ed è stato raccontato dallo stesso Van Der Meyde all'interno della trasmissione olandese televisiva VTBL. Parlando di Ibrahimovic, l'ex calciatore ha raccontato del suo rapporto con lo svedese svelando un retroscena “piccante”. "Ero seduto accanto a Zlatan sull'autobus quando eravamo all'Ajax, ricordo che una volta dormiva e io, che ho tendenze omosessuali, lo baciavo in bocca."



Al risveglio Ibrahimovic non ha preso benissimo il gesto del suo compagno di suqadra. Infatti l’olandese ha dichiarato "Qualche secondo dopo ho ricevuto due pugni..."