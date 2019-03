Rafael van der Vaart, ex centrocampista di Ajax e Real Madrid, ha parlato del futuro di Matthijs de Ligt a Sport1: "Il Bayern deve prendere De Ligt, è sicuramente un giocatore ottimo per loro. Gli consiglierei di andare lì. Anche se ho sempre detto di vederlo come buon giocatore per la Juventus. Ha solo diciannove anni e ha il carisma e la sicurezza di un giocatore trentenne. Parla bene nelle interviste e si comporta in modo sobrio e maturo. Non pensa quando commette un errore e va avanti. È già un esempio per i giovani talenti dell'Olanda".