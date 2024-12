Van der Vaart: "Ibrahimovic? Uno str***o arrogante. Abbiamo litigato diverse volte"

AFP via Getty Images

Vecchi dissapori tra, che hanno condiviso periodo insieme all'. L'olandese, intervenuto a un podcast, è tornato su un particolare episodio che si verificò nel 2004 nella sfida tra Svezia e Olanda, quando Ibra commise un fallo che procurò una distorsione ai legamenti della caviglia all'ex centrocampista. Il fallo venne ritenuto volontario da parte di Van der Vaart, con lo svedese che non la prese bene: "Se mi accusi di nuovo ti spezzo entrambe le gambe e questa volta sarà intenzionale". Adesso l'olandese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: ", non una rissa ma non siamo riusciti ad andare d'accordo. Dal mio punto di vista,. Io avevo un grande ego ed eravamo entrambi giovani".

- "Abbiamo giocato due volte contro, ma ora è tutto ok tra di noi. Ha scritto qualcosa in merito sul suo libro, una storia che ha fatto scalpore in OIanda e tutt'ora ci sono battute a riguardo".