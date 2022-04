Qualche giorno fa Louis Van Gaal aveva confermato che un tumore alla prostata lo aveva colpito e che si stata sottoponendo ormai da tempo ad un trattamento di cure per provare a debellarlo. Oggi, intervistato dall'agenzia olandese ANP, l'allenatore ex di Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United e nazionale olandese, ha confermato che le cure hanno funzionato e il tumore è stato sconfitto.



"Il trattamento cui mi sono sottoposto ha funzionato e finalmente sono guarito. Dopo aver concluso i trattamenti dovevo aspettare sei mesi per verificare se avesse funzionato. Ora posso finalmente dire che è andato tutto bene. Non ho mai smesso di lavorare e spesso andavo in ospedale di notte quando ero in ritiro con la mia squadra. Non l'ho mai detto ai miei ragazzi perché non volevo, la mia situazione avrebbe potuto condizionarli".