Ecco le parole di Ruud Van Nistelrooy sull'ala del PSV Cody Gakpo, che sta facendo le fortune dell'allenatore ex bomber dello United:



“Penso che non ci siano solo club di Premier League su di lui. Certo, la qualità che sta mostrando e la forma che sta avendo negli ultimi tre-quattro mesi è eccezionale. Le sue statistiche, i suoi assist e i gol in cui è coinvolto, ovviamente, attirano l'attenzione dei migliori club del calcio europeo. La cosa buona di lui è che ha 23 anni ed è concentrato esclusivamente sul suo sviluppo e sul diventare un giocatore migliore, facendo bene e capitanando il PSV il meglio che può".