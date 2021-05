è la bellissima fidanzata del 28enne tennista tedesco. Modella, influencer e star della piattaforma Onlyfans, Vanessa ha un seguito di 422 mila followers su Instagram. L'account ha avuto una vera e propria impennata da gennaio in poi, passando in pochi mesi da poco più di 100 mila followers a più di 400 mila.Ricordiamo che la coppia Sierra-Tomic, in Australia per l’Australian Open, aveva dovuto fare i conti con la rigida quarantena di due settimane imposta dagli organizzatori. Ed era finita al centro di un caso. "Mio Dio i miei capelli! Questa è la parte peggiore della quarantena", aveva scritto, aggiungendo di non essersi "mai lavata da sola i capelli, è una cosa che non faccio. Ho degli acconciatori che lo fanno per me, due volte a settimana. Questa è la situazione con cui abbiamo a che fare".: "Non avrei mai pensato che mi sarei svegliata con 500 minacce di morte e di odio dopo aver preso in giro me stessa per i capelli. È facile tirare fuori qualcosa fuori da un contesto, prendere due frasi da un vlog di dieci minuti inserendole in una notizia negativa sui media tradizionali tra le lamentele dei tennisti sulla loro quarantena obbligatoria. Se le persone avessero guardato il mio vlog senza l’influenza di Channel 7, sono sicura che avrebbero trovato il mio video divertente e spensierato, e avrebbero trovato piuttosto interessante questa anteprima delle nostre vite". E infine: "Chiaro che non mi stessi lamentando, stavo solo scherzando per alleggerire un momento mentalmente complicato".