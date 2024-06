Vanoli, ore di riflessione: ma il Torino lo aspetta

Getty

Da meno di un giorno ha messo piede in Serie A dopo una bella cavalcata col suo Venezia. Paoloè il candidato numero uno per la panchina che - per mere questioni burocratiche - è di Ivanfino al 30 giugno. Lo ha detto ieri sera a caldo: vuole godersi il momento, vuole godersi la festa organizzata dai tifosi deldopo la vittoria della finale playoff contro la Cremonese. Certo è che però qualcuno ha più fretta. Non solo i lagunari, coscienti di quanto sarebbe grave perdere un tecnico capace di dare il via ad una cavalcata iniziata un anno e mezzo fa ("Noi chiaramente ci auguriamo possa restare fra noi, però ora c'è il mercato degli allenatori", ha spiegato il ds Antonelli a Sky Sport), ma pure il Torino. Urbanoe il suo dt(per il quale a giorni si attende il rinnovo) hanno fretta di allestire la squadra e per farlo ovviamente dovranno prima elaborare la giusta strategia con quello che sarà il nuovo allenatore.

Vanoli resta per Urbano Cairo il primo candidato: il patron del resto lo segue da mesi, ne apprezza le qualità ma soprattutto - cosa non di poco conto - sa quanto possa essere utile per il progetto granata continuare a lavorare con un sistema tattico non così distante da quella precedente, il 3-5-2. Ore di riflessione per Vanoli: a Venezia la sua carriera da allenatore è decollata, può continuare a seguire lo stesso progetto. O può abbracciarne uno nuovo, certamente più ambizioso, quello che invece lo porterebbe dritto solo la Mole.