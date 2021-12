Tra poco più di un mese, il 9 gennaio in Camerun, incomincerà la coppa d’Africa che si concluderà il 6 febbraio. O meglio, dovrebbe incominciare, perché l’ultima variante della pandemia, la temuta Omicron in arrivo dal Sudafrica, si sta già estendendo in tutta Europa., e di riflesso delle complicazioni per le rispettive società di appartenenza.Si è già parlato tanto delle molte assenze del Napoli che dovrà rinunciare a Koulibaly, Anguissa, Ounas, Ghoulam e Osimhen, ma anche il Milan in lotta per lo scudetto come la squadra di Spalletti perderà tre giocatori: Kessie, Bennacer e Ballo-Touré. Tra i 25 “italiani” convocati ci sono anche Duncan della Fiorentina, Diawara e la rivelazione Afena-Gyan della Roma, Tameze del Verona, Boga del Sassuolo, Barrow del Bologna e tre giocatori del Torino: Aina, Singo e Djidji. Il tutto mentre si giocheranno importanti gare del nostro campionato, a cominciare da Juventus-Napoli, Milan-Roma, fino al derby Inter-Milan.. Il discorso vale non soltanto per l’Italia, per cui non escludiamo che qualche altra federazione si muova per evitare che si disputi questa manifestazione. NFermo restando il fatto che la salute di tutti è al di sopra di ogni discorso e di ogni speculazione, se davvero verrà rinviata questa edizione della coppa d’AfricaVisto che il prossimo mondiale si giocherà, per la prima volta, durante l’inverno europeo in un Paese come il Qatar dove comunque ci sarà il problema del caldo,In questo modo nessun club sarebbe danneggiato e sicuramente si troverebbero sistemi per ridurre le temperature, anche se questo in fondo è un problema relativo.Ricordo per esperienza che durante il mondiale in Messico, nel 1986, molte partite incominciavano a mezzogiorno, ora locale, con un caldo feroce e infatti per la prima volta i giocatori ricevettero in campo sacchetti di plastica lanciati dalle panchine contenenti ghiaccio o acqua fredda.Il tempo dirà, ma intanto vediamo se davvero si giocherà la coppa d’Africa. Gennaio è vicino e presto sapremo che cosa succederà. Con l’augurio da un lato che si giochi perché sarebbe una sconfitta per Omicron, ma dall’altro con la speranza che in futuro la coppa d’Africa non sia più un ostacolo per le squadre europee.