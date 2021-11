In casaci sono due preoccupazioni che vanno di pari passo: quella che riguarda la Coppa d'Africa e i giocatori azzurri che ne prenderanno parte eIn seguito al duro scontro con Skriniar, l'attaccante nigeriano è stato costretto ad operarsi a causa di tante fratture al volto.emersa dal comunicato ufficiale del club è. In questo modo Osimhen non potrebbe tornare prima della seconda metà di febbraio, saltando di conseguenza anche la Coppa d'Africa.- Sono iniziate però ad emergere alcune ombre riguardo i tempi di recupero. Tutto va imputato ad, contenente riferimenti dettagliati sull'operazione (e in quel momento ignoti ai più) e attribuito allo stesso Prof. Tartaro: "Una delle fratture più brutte che io abbia mai fatto onestamente perché l'osso malare era pluri pluri frammentato, era esploso, l'arco zigomatico ruotato su se stesso e il pavimento dell'orbita sceso verso il basso. L'osso si è aperto in due punti sopra il sopracciglio, quindi ho dovuto usare ben cinque placche e diciannove viti. Una situazione devastante, una delle fratture più brutte mai fatte in vita mia. Tre ore di intervento con l'orbita completamente schiacciata e che usciva da fuori.Che poi alla fine non ci andiamo troppo vicini però sicuramente le prime partite potrà farle a gennaio con la mascherina che dovremo studiare apposta per lui".- Una situazione che farebbe gridare chiunque allo scandalo. Il protagonista dell'accaduto, il chirurgo Tartaro, ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, volendo smentire categoricamente l'accaduto:In sala operatoria c'è stato un frenetico via vai, tutti volevano notizie. Alla fine ho parlato solo delle cose tecniche, niente più. Sono basito e dispiaciuto per ciò che è successo". Nel prossimo mese potrebbe esserci una mossa da parte della Federazione nigeriana, ovvero una visita per l'aggiornamento delle condizioni di Osimhen. La speranza è che il calciatore possa rientrare il prima possibile e possa mettersi questo brutto momento alle spalle.