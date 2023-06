Il giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha delineato un curioso scenario di mercato che prevede un grosso giro di panchine. "Mancini al Napoli, Allegri in Nazionale. Si risolverebbe così il problema tecnico di Napoli e Juventus che potrebbe liberarsi di un allenatore e un contratto onerosi. Non credo però che il CT rinuncerà a un Mondiale mai disputato né da giocatore né da Mister". Con questo tweet ha ipotizzato dunque una rivoluzione sulle panchine della massima serie e non solo.