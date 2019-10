Sui social Denis Vavro è già un idolo: il difensore, che per ora in campo non ha del tutto convinto, è stato espulso al termine della partita contro la Fiorentina. Le telecamere non lo hanno visto, ma il gesto non è sfuggito al quarto uomo. In un momento di grandissima tensione, al termine dell'incontro, Vavro si è rivolto alla Fiesole.



VAVRO SUI SOCIAL - I tifosi esultano su Twitter: 'Vavro laziale a vita'. L'ex Copenaghen con un gesto di sfottò ha irriso la parte più calda del tifo viola, piccato dagli insulti rivolti a Caicedo e Lukaku, che stavano lasciando il campo con lui. Una giornata di stop e 5000 euro di sanzione il prezzo di un solo gesto. I tifosi della Lazio, storicamente rivali di quelli viola, hanno invece particolarmente apprezzato.