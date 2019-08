Denis Vavro, nuovo difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa: "Mi sento molto bene, sono pronto per domenica. Voglio vincere la gara e continuare il mio percorso qui, il mio contratto è molto lungo con la Lazio e voglio dare inizio al meglio alla mia esperienza in maglia biancoceleste. Il gruppo è molto forte ed anche il Club è molto prestigioso, tutto è veramente positivo e la Lazio è una squadra con grande storia. Abbiamo obiettivi importanti. L’aspetto più difficile? Forse la lingua. Mi piace lottare e giocare a calcio.



SULLA SCELTA - "Ho scelto la Lazio perché è una grande squadra. Anche la Roma era interessata a me, ma ho parlato con il mio agente e siamo in buoni rapporti ed abbiamo scelto di andare la Lazio. Ora penserò solo alla Sampdoria, poi mi concentrerò sulla Roma. Il mio idolo? Martin Škrtel. Skriniar è uno dei migliori difensori in Italia, così come Chiellini. Il calciatore nerazzurro mi ha detto che quello italiano è un calcio difficile e diverso rispetto a quello danese, si gioca maggiormente con passaggi corti e questo mi piace molto. Mi aspetto un campionato difficile, il mio punto forte sono i passaggi, anche quelli lunghi, ed anche il colpo di testa.



SUL VAVRO CALCIATORE - "Da buona posizione non ho problemi a tirare, ho fatto diversi gol con dei tiri anche dalla distanza. Non è un problema giocare nella difesa a tre, ci ho giocato in alcune circostanze. Il modulo non è un problema, per me il ruolo di centrale di destra è una buona posizione. Sto imparando i nuovi sistemi di gioco di Inzaghi, sono pronto. Ho visitato Roma, è una bellissima città. Inzaghi spesso mi parla in italiano per farmi inserire e mi ha fatto vedere come solitamente difende la squadra e mi piace rivedere, dopo gli allenamenti, i video con i miei movimenti per migliorarmi".