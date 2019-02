L'ex allenatore della Primavera dell'Inter, Stefano Vecchi, è stato intervistato da Sky Sport per parlare dell'attuale momento dei nerazzurri e di Nicolò Zaniolo protagonista proprio sotto la sua guida della vittoria dello scudetto Primavera nella passata stagione a Milano.



ZANIOLO ALL'INTER - “Se era così forte? Come tanti ragazzi giovani che ho allenato si possono intuire le qualità. Chiaramente il fatto che avesse qualità tecniche e fisiche superiori alla norma, lo si vedeva anche lo scorso anno e lo dimostrava in campo con noi e con la nazionale. Ha una grande fisicità e lo sta dimostrando, poi tecnicamente è un giocatore che non si è mai discusso. La difficoltà nell’allenarlo la scorsa stagione era di riuscire a tenerlo sempre sul pezzo, perché a volte si accontentava di qualcosa meno visto la sua forza e le sue qualità".



MERITO A DI FRANCESCO - "Lo scorso anno c’è stato un periodo che faceva gol in tutte le partite. La bravura di Zaniolo è quella di aver bruciato le tappe, tutti sapevano che era di un livello importante. È stato bravissimo nel giro di 2-3 mesi a proporsi subito e grande merito va a Di Francesco che gli ha dato fiducia".



LO VOLEVO A VENEZIA - "Da Venezia avevo fatto fare un paio di telefonate per capire se si poteva portare a Venezia e da subito avevano risposto di no. Poi parlando con Di Francesco qualche mese fa, mi diceva che vedendo i primi test fisici erano rimasti impressionati". PERCHÈ L'INTER L'HA VENDUTO - "Come mai l’Inter non lo ha trattenuto? Si era allenato in prima squadra, era apprezzato dallo staff e da Spalletti. L’Inter aveva bisogno di giocatori pronti subito e il fatto di poter prendere Nainggolan è stata la chiave. Generalmente l’Inter su tutti gli altri mette il diritto di recompra, in questo caso la Roma aveva visto bene già da subito.



LAMPARD E GERRARD - "Il ruolo? Per me può diventare una mezzala sinistra di livello internazionale. Io lo paragonavo a Lampard o a Gerrard. Ma sa fare anche il trequartista, sa fare l’esterno destro come lo ha fatto ieri. È un giocatore completo“.



ICARDI - "Non so cosa sia successo, ma per una presa di decisione di questo tipo deve essere successo qualcosa di importante. Per quello che ho vissuto io Icardi in quelle 5 gare che ho fatto in prima squadra, è sempre stato un ragazzo a modo, è uno che ci teneva alla maglia, ci teneva più di tutti a fare gol. Però è sempre stato ben voluto dalla squadra e dal gruppo. Non so cosa sia successo, però se devo dare un giudizio, Icardi è sempre stato benvoluto da tutti“.