Matias Vecino poteva lasciare l'Inter a gennaio. Quando erano arrivate delle richieste da Everton e Napoli, ma le offerte non hanno convinto il club nerazzurro. Il 28enne centrocampista uruguaiano aveva dato la priorità alle piste straniere rispetto a quelle italiane.







A fine stagione le parti dovranno incontrarsi per fare il punto della situazione sul futuro di Vecino: una sua partenza nel prossimo mercato estivo non è da escludere. Intanto Conte lo ha riaccolto in squadra e lo avrà a disposizione fino a giugno.