"Non so di criticità con. Mi risulta che ci siano due offerte e ci voglia del tempo per completare il perimetro dell’offerta, capirle bene e compararle". Nella giornata di ieri il presidente delha riacceso i fari sulla cessione della società confermando a mezzo stampa la presenza non più della singola offerta con il fondo del Bahrein, ma di un altro potenziale acquirente, il fondo americanoe della necessità, da parte di, diVi abbiamo raccontato chetanto attese. Il motivo, come detto anche da Scaroni, è legato proprio alladifferente sia nella formula che nella valutazione economica rispetto a quella del fondo governato dadi cui ha parlato l'attuale presidente rossonero stanno spingendo Elliott quantomeno a prendere in considerazione anche la possibilità chedal fondo saudita con i 1,18 miliardi di euro suddivisi in 800 milioni di equity e i restanti sotto forma di prestiti. La concorrenza del fondo americano guidato da CardinaleElliott nel frattempo aspetta e prende tempo. C'è il campionato da concludere che potrebbe spostare ulteriormente in positivo i conti del club e, di conseguenza, avere maggior credito in sede di trattativa con i soggetti interessati.