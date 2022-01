Alberto Bertolini, vice allenatore del Venezia, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro l'Inter. "Peccato per il finale, c'è molto dispiacere dopo una settimana difficile. Avremmo meritato un punto, è stata una partita di sofferenza e di fatica ma lo abbiamo fatto insieme. Abbiamo proposto la difesa a tre a volte a partita in corso, venire a San Siro troppo spavaldi poteva essere un errore. Avevamo bisogno di dare aggressività per tutti i novanta minuti, questa continuità quasi ci porta a fare un'impresa. Abbiamo lasciato qualche dettaglio che ha permesso all'Inter di vincere".



Come vi siete approcciati a questa sfida?

"Noi l'abbiamo voluta giocare fin da subito, i primi giorni della settimana sono stati complicati ma piano piano i ragazzi hanno messo tutto sul campo. Ci voleva personalità, coraggio ed orgoglio. Abbiamo fatto il massimo ma non è bastato, la bravura poi di Dzeko ha fatto la differenza".



Zanetti vi ha recapitato qualche messaggio?

"Era orgoglioso e contento, ha detto che questa è una base dal quale costruire la nostra salvezza".