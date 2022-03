Squalificato Paolo Zanetti, nella gara di oggi del Venezia in panchina c'era Alberto Bertolini, vice dai tempi del Sudtirol. L'allenatore in seconda è soddisfatto della squadra, nonostante la sconfitta con la Lazio: "Siamo stati solidi e abbiamo fatto una gara difensiva, volevamo attaccare di più ma la Lazio non ce l'ha permesso. Abbiamo difeso bene, dovevamo sfruttare quelle poche chance avute. Nelle prossime tre gare con Sampdoria, Spezia e Udinese ci giochiamo tutto il campionato. Sono tre scontri diretti che per noi sono fondamentali.



MENTALITA' - "Non ci siamo mai sentiti al sicuro, abbiamo puntato via punti fondamentali ma nell'ultimo periodo abbiamo incontrato squadre di un certo livello contro le quali era difficile fare punti. Oggi volevamo venire all'Olimpico a prendere coraggio per le prossime gare, essendo consapevoli del nostro livello. Dobbiamo essere più cattivi e più concreti negli ultimi 16 metri, ma dopo questa gara dobbiamo avere fiducia".