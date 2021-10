Alberto Bertolini, vice allenatore di Paolo Zanetti al Venezia, parla in conferenza stampa dopo il pareggio in casa del Genoa: "Si poteva osare di più, sì, ma non eravamo in una grande giornata di palleggio. Il Genoa era molto aggressivo e ci siamo trovati a fare una partita un po' imprevista sulla difensiva: abbiamo avuto la voglia di portare a casa il risultato e le occasioni che abbiamo creato potevamo essere più bravi e fortunati. Punto guadagnato? Assolutamente sì, è un punto che ci permette di uscire senza sconfitta contro una squadra come il Genoa e volevamo impostare un'altra gara, ma siamo stati bravi a starci dentro e soffrire. Potevamo fare il colpaccio. Meglio la ripresa come difesa? Sì, nel primo tempo abbiamo incontrato difficoltà sugli esterni, nell'intervallo siamo riusciti a sistemare la cosa e abbiamo sofferto un po' meno. Complice la stanchezza del Genoa, abbiamo anche alzato il baricentro. Busio? Crescita importante. E' un talento, arriva da una cultura diversa e si sta adattando ai nostri dettami. Giochiamo un calcio diverso, ma sa trattare la palla e ne sentiremo parlare. Rimpianto per il finale? Sì, ma c'è soddisfazione per aver portato a casa un punto fondamentale".