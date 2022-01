, tecnico del, commenta a Sky Sport la sconfitta interna con il Milan: "Abbiamo incontrato una squadra che può segnare 3 o 4 gol a tutti. Mi dà fastidio prendere gol dopo due minuti, partire con l'handicap contro queste squadre complica la partita. Oggi non siamo riusciti a riprenderla, purtroppo questo è sintomo di una mentalità che non abbiamo raggiunto ma che non ci possiamo permettere di non avere: siamo in Serie A e contro queste squadre dobbiamo essere perfetti. Così diventa difficile, sono molto arrabbiato: non per il risultato perché perdere con il Milan ci sta, ma non mi piace cadere sempre nello stesso errore".- "Potrebbe essere una lettura giusta. Per come siamo costruiti non è semplice incidere sulla mentalità e questo spetta a me, devo cercare di tirare dentro tante culture, i giocatori devono lavorare tra di loro e credo che tutti vogliamo salvarci. Dobbiamo fare tesoro dei nostri errori e mi dà fastidio queste ripetitività. Dobbiamo lavorare di più".- "Ci ha penalizzato di certo, perché non abbiamo avuto Caldara che così ha saltato due giornate. Dobbiamo trovare equilibrio, perché se ci vogliamo salvare è necessario. Stavamo giocando meglio, oggi non conta, ma siamo stati troppo vulnerabili. Dobbiamo ritrovare lo spirito di chi pensa di essere il più scarso ma che poi dimostra che non è così".- "Salvo il fatto di essere arrivati tante volte un attimo prima dell’ultimo passaggio. Questo si perché farle contro il Milan ci fa capire quale è la strada che dobbiamo percorrere. Non vogliamo fare le barricate cercando di offrire un certo tipo di spettacolo, ma non dobbiamo perdere la fiducia nei nostri mezzi e sono sicuro che questi ci porteranno lontano".