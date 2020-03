Venezia-Crotone 1-3



IL TABELLINO



VENEZIA: Pomini; Fiordaliso, Marino (74’ Caligara), Casale, Molinaro; Firenze, Fiordilino, Maleh; Capello (46’ Zigoni); Aramu, Longo. A disp: Bertinato (GK), Daffrè (GK), Lakicevic, Zuculini, Lollo, Vacca, Senesi, Monachello, Simeoni, De Marino. All. Dionisi



CROTONE: Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo (66’ Mustacchio), Benali (72’ Gomelt), Barberis, Crociata (80’ Jankovic), Molina; Messias, Simy. A disp: Festa (GK), Figliuzzi (GK), Spolli, Bellodi, Mazzotta, Gigliotti, Rutten, Zak. All. Stroppa



Arbitro: Serra di Torino

Rete: 12’ e 47’ Benali (C), 36’ Marrone (C), 83’ Caligara (V)

Ammoniti: Gerbo (C), Casale (V), Messias (C), Mustacchio (C)