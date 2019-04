Venezia-Crotone 1-4 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 16' Domizzi rig. (V), 22' Barberis (C), 48' Benali (C), 55' Zanellato (C), 71' Benali (C)



Venezia (3-5-2): Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; Segre (68' St Clair), Schiavone, Pinato (54' Besea), Zampano, Lombardi; Bocalon, Rossi (57' Vrioni). All. Cosmi.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Vaisanen, Marchizza; Barberis (61' Rohden), Benali, Zanellato, Sampirisi (73' Milic), Molina; Simy, Pettinari (69' Machach). All. Stroppa.



Arbitro: Giua



Ammoniti: 19' Rossi (V), 27' Sampirisi (C), 42' Barberis (C), 73' Schiavone (V), 84' Bocalon (V)



Espulsi: 76 'Lombardi (V)