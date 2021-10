Sergio Romero, nuovo portiere del Venezia, parla in conferenza stampa, presentandosi ai suoi nuovi tifosi: "Il Venezia da due o tre settimane mi seguiva, mi hanno aspettato abbastanza fino alla mia decisione finale. Al di là di tutto la squadra mi è piaciuta molto, ci sono tanti giovani e anche io mi sento giovane. C'è un grande club alle spalle, una grande società, penso che con questa squadra qua c'è tutto per rimanere in Serie A. Ho parlato con il direttore, abbiamo visto che questa non è solo un'azienda ma una famiglia, i ragazzi in campo si aiutano tanto tra di loro. Lo United è uno dei club più grandi del mondo, lo conosciamo, ma sono convinto che il Venezia abbia le carte in regola per fare bene".