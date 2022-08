Problemi per il Venezia in vista della gara di Coppa Italia contro l'Ascoli: ecco la nota ufficiale emessa dal club,



"In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19.



Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario".