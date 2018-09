Agostino Garofalo, terzino del Venezia, parla a Trivenetogoal.it del momento della squadra arancioneroverde: "Non mi aspettavo tre sconfitte di fila e per di più arrivate in questo modo. Dobbiamo azzannare l'avversario per novanta minuti, avere la bava alla bocca e buttarsi su ogni pallone tenendo alta la concentrazione. Vecchi? Il mister è bravo, ve lo assicuro, gli sono stati fatti tre anni di contratto perché ha fatto grandi cose con le giovanili dell'Inter. Per fortuna il campionato ci dà subito la possibilità di rifarsi contro il Livorno, una gara in cui dovremo cambiare rotta. Per adesso non dobbiamo parlare di obiettivi, di play off o di altro, ragioniamo gara dopo gara per invertire subito la rotta e poi più avanti tireremo le somme".