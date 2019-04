Andrea Rogg, CEO del Venezia, parla a Il Gazzettino: "Dobbiamo tenerci stretta questa posizione nei playout. Bisogna difenderla con le unghie, ci permetterebbe di giocare la gara di ritorno al 'Penzo' e di poter giocare per due risultati su tre per salvarci, come successo all'Ascoli di Cosmi proprio l'anno scorso. La sfuriata di Tacopina? Il suo obiettivo era dare un segnale forte per cercare di far risvegliare tutti. Il suo pregio è proprio quello di non mandarle mai a dire, se si arrabbia con le persone è proprio perché riconosce loro determinati valori e capacità".