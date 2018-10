Valentino Angeloni, direttore sportivo del Venezia, parla così di Stefano Vecchi a Il Gazzettino: "Ha già detto tutto il presidente, è dispiaciuto a tutti. Sono cose che accadono e gli auguriamo il meglio perché lo merita. Nel calcio però è la testa l'aspetto più importante per far andare le gambe, l’avvicendamento va proprio in questa direzione per provare a sbloccarsi e ad invertire il trend delle prime sei partite. Zenga e il suo vice Carbone hanno portato immediatamente una ventata di entusiasmo positivo, si è visto e respirato subito, tutti speriamo e lavoriamo perché le buone intenzioni si tramutino in prestazioni e punti"