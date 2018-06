Joe Tacopina, presidente del Venezia, parla del rinnovo di Maurizio Domizzi, capitano dei lagunari che ha firmato per un'altra stagione: "Siamo molto felici che Maurizio Domizzi abbia deciso di proseguire la sua carriera assieme a noi. In questi anni Maurizio ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la squadra, un leader dentro e fuori dal campo. Ha svolto in maniera egregia il suo ruolo da capitano e sapere che il gruppo anche quest’anno potrà contare ancora su di lui era importante. Maurizio ha dato chiara prova di essere un leone tra i leoni ed il suo posto giusto è qui assieme a noi"