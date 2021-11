VENEZIA-INTER 0-2 (0-1 fpt)



VENEZIA (4-3-2-1): Romero; Mazzocchi (dal 17’st Johnsen), Ceccaroni, Caldara, Haps; Ampadu (dal 39’st Crnigoj), Busio, Vacca (dal 26’st Tessmann); Kiyine, Aramu (dal 26’st Henry); Okereke (dal 39’st Forte). All. Zanetti



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Darmian (dal 25’st Dumfries), Barella (dal 36’st Gagliardini), Brozovic, Calhanouglu (dal 26’st Vecino), Perisic (dal 36’st D’Ambrosio); Dzeko, Correa (dal 12’st Martinez). All. Inzaghi



AMMONITI: 8’st Aramu (V), 36’st Zanetti (V), 49’st Haps (V)



MARCATORI: 34’pt Calhanoglu (I), 49st Lautaro M (I)



ARBITRO: Marinelli



@alessiodaco on twitter