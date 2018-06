Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Frosinone: "Abbiamo ancora speranze, chiaro che il Palermo ha una bella squadra, basta vedere i cambi di stasera. Abbiamo avuto la palla del 2-1 con Domizzi, rischiando poi però di perderla. Vincere a Palermo non sarà facile ma è comunque una soddisfazione per i ragazzi. Audero è stato bravo ma sulla punizione abbiamo sbagliato noi. Quando poi loro possono inserire Gnahoré, Coronado e Nestorovski... son tre cambi micidiali. Bravi comunque a ottenere un risultato positivo: anche loro un po' di paura l'avranno. Abbiamo poco da perdere contro una corazzata così. Non scordiamoci che noi avevamo giocato mentre loro avevano riposato. Hanno una fisicità devastante ma teniamo aperta la speranza. Bologna? In questo momento sto pensando ad una cosa troppo grande per il resto. Poi chiaro, sono in scadenza e dovremo parlare. Voglio godermi questo sogno fino all'ultimo poi col Venezia sceglieremo la strada migliore".