In cerca di rinforzi per ritirarsi su in classifica, la Sampdoria ha puntato Pasquale Mazzocchi del Venezia: il terzino classe ‘95 è un titolare fisso nella squadra di Zanetti, si è conquistato il posto a suon di prestazioni convincenti e ora è diventato quasi intoccabile.



Il contratto è in scadenza nel 2023, nei giorni scorsi c’è stato un primo contatto tra i dirigenti dei due club: la Samp ha fatto un primo sondaggio ma il Venezia non vuole prendere subito una decisione netta, l’idea è quella di concentrarsi sul campo per poi fare valutazioni e riflessioni durante la sosta natalizia.