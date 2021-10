Cagliari-Venezia 1-1



Maenpaa 6: incolpevole sul gol. Per il resto sempre attento.



Ebuehi 5,5: nella ripresa spinge maggiormente ma non come dovrebbe.



Ceccaroni 6,5: attento in marcatura su Joao Pedro. Grazie a lui il capitano rossoblù si assenta dal gioco.



Svoboda 5,5: solitamente nel vivo del gioco, quest'oggi spesso assente.



Mazzocchi 5.5: non scende in fascia come richiesto dal proprio mister. Sì fa superare

troppo spesso da Caceres.



Kiyine 5: spesso fuori dal gioco dei lagunari. Prende un giallo al 30esimo che lo condiziona costringendo il tecnico a cambiarlo dopo la prima frazione.



(dal 1' s.t Crngoj 6,5: con il suo ingresso il Venezia cambia ritmo).



Ampadu 6: i suoi filtranti sono stati l'arma più pericolosa del Venezia. Gioca con personalità facendo da perno tra la difesa e l'attacco.



(dal 9' s.t Vacca 6,5: con il suo ingresso i lagunari hanno trovato più fluidità nel gioco)



Busio 7: soffre più del solito per via di un Cagliari ben organizzato. Nel finale trova un gol importantissimo.



Aramu 5: torna titolare ma non incide come dovrebbe. Da lui ci si aspetta di più.



(dal 32' s.t Heymans 6,5: è lui che serve Busio per il pareggio ospite).



Okereke 5: partita nell'ombra per la punta ospite. Mai in partita lascia il campo dopo appena 45 minuti.



(dal 1' s.t Henry 5: anche per lui serata nell'ombra. Mai pericoloso).



Johnsen 5,5: davanti è il più pericoloso ma questo non basta per arrivare alla sufficienza.



(dal 35' Forte 6,5: la sua giocata per Heymans vale come un assist).



All. Zanetti 6: un Venezia poco arrembante che però si salva nel finale soprattutto grazie ai suoi cambi.