Lazio-Venezia 1-0: Chiude bene lo specchio su Anderson nel primo tempo. Il rigore era imparabile.: È il meno brillante dei suoi nel primo tempo. Rimedia un giallo evitabile dopo essersi fatto prendere d'infilata. (dal 1's.t: Spinge poco, anche dopo lo svantaggio. Non dà l'apporto sperato): Un muro invalicabile. Respinge qualsiasi cosa gli passi vicino. Ed è scaltro nel far abboccare Zaccagni, facendolo ammonire per simulazione.: Granitico come il compagno di reparto. Per vie centrali stasera non si poteva proprio passare.: Fa fatica a contenere Felipe Anderson. Quando però tocca a lui spingere fa valere i suoi cavalli nel motore, creando qualche imbarazzo a Patric.: Deve contenere Milinkovic e a tratti ci riesce, non sfigurando nel duello fisico. (dal 42' s.t.: Deve fare a spallate con Leiva e ne viene fuori un bel duello nel quale comunque fa la sua figura. Importante il suo schermo a supporto della difesa per creare ancora più densità.: Nel primo tempo dal suo lato la squadra non attacca praticamente mai. Nel secondo tempo prova a proporsi di più davanti, ma non trova gli spazi giusti. (dal 33' s.t.: Pochi palloni toccati. Doveva dare accelerazioni alla manovra, ma non lo ha fatto): Tampina Luis Alberto in tutti i modi per non concedergli appoggi facili. Poi calcia in faccia Luiz Felipe e regala il rigore alla Lazio. (dal 18's.t.: Fa lo stesso lavoro di interdizione, ma non concede nessun rigore. Quindi, nel complesso, meglio del compagno): Centravanti che finisce la partita con 0 tiri in porta. Questo la dice lunga sulla prestazione sua e di tutto l'attacco. (dal 18's.t: Almeno un colpo di testa verso la porta lui è riuscito a farlo): Il più propositivo dei suoi. I minimi tentativi del Venezia di superare la metà campo passano tutti sul lancio lungo per lui, che sulla corsia sinistra corre come un ossesso anche per pressare l'uscita palla al piede della Lazio.All. Bertolini 5: Fa le veci di Zanetti stasera, quindi il voto è da dividere con il titolare della panchina che ha preparato una partita con l'unica intenzione di non far avvicinare alla porta la Lazio. Ci è anche riuscito, ma le cose buone che il Venezia aveva messo in mostra nel girone d'andata sono un lontano ricordo. E se questo sarà il livello fino alla fine, la classifica può ritenersi giusta.