Maenpaa 5,5: battezza un lato sul rigore ma è sfortunato. Nelle uscite non è sicuro, una sua smanacciata regala una palla che Radovanovic non sfrutta. Può poco su Verdi.Svoboda 5: soffre la fisicità di Djuric, è in ritardo sulla palla vagante sulla quale si avventa Kastanos.(dal 30’ st Nsamé sv)Caldara 6: il più positivo della difesa arancioneroverde. Decisivo il salvataggio su Djuric al 37’, prova a contenere il bosniaco. Coraggioso nell’andare a staccare sul gol del pari. Poco dopo sfiora il gol con una girata in area.Ceccaroni 4,5: pronti via e ha la palla dell’1-0, ma calcia debole addosso a Sepe. Braccio largo e provoca il rigore su Fazio. Deve rincorrere Bonazzoli, rischia il secondo giallo.Mateju 5,5: potrebbe spingere molto di più visto che Zortea affonda poco ma resta troppo rintanato.Ampadu 4,5: corre tanto e prova a proporsi. Nella ripresa sparisce e nel finale il calcione a Perotti gli vale il rosso.Peretz 5: si fa vedere poco in manovra e soffre tanto la fisicità del centrocampo della Salernitana. Prova a dare una mano ripiegando.(dal 18’ st Crnigoj 5,5: prova a suonare la carica)Haps 5,5: Mazzocchi lo tiene basso e lo costringe a difendere più che ad attaccare. Fa molta fatica nel contenere il granata.(dal 1’ st Ullmann 5,5: si fa una bella corsa in attacco che Okereke ignora, si trova Verdi in area e non riesce a contrastarloAramu 7: è il più vivo dei suoi. Su una sua punizione in mezzo Ceccaroni si mangia lo 0-1. Poco fortunato quando calcia a botta sicura in area. Ad inizio ripresa è impreciso su punizione. Pennella la palla del pari. Nel finale ancora da fermo sfiora il 2-2.Henry 6,5: fa fatica nella morsa dei difensori granata, Radovanovic gli mette la museruola. Sgomita tanto. Sfrutta l’unica palla buona per firmare il pari.Okereke 6: col tacco serve Ceccaroni ad inizio partita, poi si eclissa. Ricompare ad inizio ripresa con un sinistro che impegna Sepe.(dal 18’ st Busio 5: si presenta con una entrataccia su Verdi, in generale fa poco)All. Soncin 6: i suoi soffrono l’impatto con l’Arechi, ma ad inizio secondo tempo si rianimano. In generale la sua squadra non è fortunata, in attacco è poca cosa. Un ko che può significare serie B.