Venezia, le pagelle di CM: Joronen piglia tutto, Altare decisivo, Oristanio nervoso

AFP via Getty Images

eattivo a togliere il bel tiro in rovesciata di Kouamé. Protagonista in almeno altri tre interventi. Man of the matchsfiora il vantaggio da corner sparando alto. Dietro dirige le operazioni chiudendo il fortino, sebbene Kean gli crei qualche problemino.: esperienza al servizio della squadra. Spegne definitivamente la fiammella di Keanha licenza di sganciarsi e inserirsi in avanti, seppur con risultati rivedibili. Il salvataggio su Kouamé in avvio di ripresa vale quanto un gol. E dietro non concede praticamente niente: soffre sorpattutto nel primo tempo, finché non prende le misure e chiude tutti gli spazi con personalità

: gara ordinata, senza cuti o erroracci: perde abbastanza nettamente il duello con Richardson. Partita piuttosto opaca.mette ordine ad una mediana che fino al suo ingresso ha fatto grande fatica soprattutto tecnicamente. Il venezia chiude in crescendo per merito suola prima da ex al Franchi. Primo tempo così così, nella ripresa è particolarmente utile nel far ripartire l'azione in velocitàDodò lo mette sistematicamente in crisi, però dà buoni segnali quando scende sulla fascia. E la pagnotta la porta a casa

un tempo più all’insegna del nervosismo che altro. Qualche timido spunto, un cartellino pendente. Così così.partita piuttosto vivace. Dà una mano alla manovrapalloni ne tocca pochi, ma li gestisce tutti molto bene cercando sempre tracce in verticale. Chiude in crescendo: non gli arriva un pallone. Certo lui non fa nulla per andarsene a prendere qualcuno.più vivace rispetto a Gytkjaer. Prova a sorprendere Terracciano calciando in caduta, non ci riesce, ma l'ingresso è buono

sistema più di qualcosa rispetto alla gara dell'Olimpico. Il Venezia è molto più attento e concentrato e dietro concede pochissimo ad una squadra che pochi mesi fa si giocava una finale europea. I lagunari creano poco nella prima ora di gioco, ma lui è bravo a non far abbassare troppo la squadra nella ripresa, e il Venezia chiude anche in attacco. Un buon primo punto