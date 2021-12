incolpevole sul sinistro a filo traversa di Gabbiadini, bravo ancora sul 23 doriano prima e su Candreva poi. Nella ripresa respinge corta la sassata di Verre, chiude la porta in faccia a Candreva.: stringe troppo, lasciando una prateria ad Augello, quando il Doria trova l’1-0. In generale, balla troppo sugli attacchi doriani.: attacca Caputo sulla rete di Gabbiadini, ma l’ex Sassuolo lo anticipa con estrema facilità. Va vicino alla rete nella ripresa di testa. Si riscatta dell’incertezza sull’1-0 con un intervento sulla sassata a botta sicura di Candreva a fine match.fuori posizione su Gabbiadini, concorso di colpa con Caldara in occasione della rete del vantaggio dei padroni di casa. Nel secondo tempo si alza e mette qualche cross.: quanto soffre da quella parte Candreva. Nella ripresa invece, quando il numero 87 blucerchiato cala, lui crea e scatena pure la sua velocità con un gran contropiede. Il voto è una media tra il 5 della prima frazione e il 7 del secondo tempo.cerca di alzare il baricentro giocando il pallone ed inserendosi, è il regista del Venezia in cooperativa con Busio. Timido nel primo tempo, cresce nella ripresa ma Zanetti lo cambia al quarto d’ora.(dal 13’ s.t.: entra bene, pressa e conquista parecchi possessi. Recupera il pallone dell'1-1).: si abbassa a raccogliere il pallone in uscita, fa il raccordo tra difesa e centrocampo. In altre partite è stato più presente, ma anche oggi non fa mancare il suo apporto.(dal 25’ s.t.: personalità e carisma, lotta e alza il baricentro della squadra).: ha forse la migliore chance ospite nella prima frazione, ma la grande uscita di Audero gli sbarra la strada.(dal 13’ s.t.: entra e tira fuori una meraviglia balistica soltanto da applaudire. Ristabilisce la parità con una perla a giro imprendibile. Uomo partita, semplicemente).: non una gran partita oggi per il giocatore forse più interessante di questa squadra. Ha sul mancino una bella opportunità a inizio secondo tempo ma il suo sinistro è troppo strozzato e si perde a lato.(dal 32’ s.t.: vivace, brioso, evidenzia ottime qualità tecniche come al 10’ del secondo tempo, quando libera dopo una veronica in area Aramu. Salta quasi sempre l’uomo, scalda il destro ma trova Audero, le azioni migliori arrivano tutte da lui.: un po’ fumoso, discontinuo, non riesce a farsi spazio nella tenaglia lagunare. Si scambia spesso posizione con i compagni di reparto avanzato, ma fatica a ritagliarsi occasioni e palloni giocabili.(dal 24’ s.t.: fa meglio di Johnsen, ma solo un po'. Se non altro, la sua posizione mette in difficoltà il Doria).All.porta via un punto prezioso da Genova grazie ad una prodezza di un giocatore subentrato. Il Venezia paga un errore di posizionamento della difesa quando i lagunari hanno il motore ancora freddo, rischiano il raddoppio ma poi capitalizzano al meglio e rimettono in equilibrio un match complicato.