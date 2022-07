Jean Pierre Nsame, attaccante passato per sei mesi dal Venezia nella scorsa stagione, in un'intervista a KMedia ha raccontato le sue impressioni sull'esperienza:



"Lo Young Boys è più forte del Venezia. La nostra squadra è più forte, il nostro club è anche più forte perché è più strutturato e più professionale. Sono rimasto soddisfatto di essere andato in Italia, ma a livello umano e professionale proprio no. Il Venezia mancava di struttura e di professionalità. A volte pensi che all’estero sia meglio, ma noi dello Young Boys siamo migliori”.