Joao Moutinho è attualmente svincolato. Il terzino sinistro di 24 anni che ha giocato ad Orlando la passata stagione, proveniente dalla Sporting Accademy, è libero di firmare con altre squadre. In seguito all'esperienza negli States, il portoghese vorrebbe tornare in Europa. In Italia, interessa al Venezia in Serie B. Piace anche al Tolosa in Francia e alcuni club portoghesi.