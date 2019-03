Paolo Poggi, club manager del Venezia, parla a Il Gazzettino della situazione in casa arancioneroverde: "Cosmi terzo allenatore in stagione?Aver cambiato prima Stefano Vecchi e poi Walter Zenga non significa aver scaricato addosso a loro tutte le responsabilità, entrambi d’altra parte hanno lasciato qualcosa a una squadra che, senza dubbio, ha un potenziale ben superiore a quello che la classifica attuale può far pensare. Nei mesi scorsi si era visto, ed è proprio perché tutti riteniamo che questo gruppo sia ancora vivo, che si è pensato di cercare nuovamente di trasmettere una scossa emotiva, perché nessuno crede minimamente di retrocedere".