Paolo Poggi, responsabile dell'area tecnica del Venezia, parla in conferenza stampa, dicendo la sua sul mercato dei lagunari: "Okereke? Stiamo lavorando per averlo con il Napoli, abbiamo il tempo per farlo. Stiamo al lavoro per trovare una punta centrale ed è il nostro obiettivo principale, non ci sono delle priorità e noi ci stiamo concentrando su quello. Ma restiamo vigili su eventuali occasioni, come sapete al mister piacerebbe avere un altro centrocampista stiamo lavorando anche su un terzino ma non è detto che arrivi, ma la nostra priorità resta la punta centrale. Abbiamo tre giocatori in uscita ma i nuovi innesti non dipendono da eventuali cessioni".