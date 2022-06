Bandiera del Venezia, prima in campo poi da dirigente, Paolo Poggi ha deciso di lasciare il club dopo la retrocessione in Serie B. I motivi li ha spiegati l'ex attaccante: "I motivi delle mie dimissioni sono stati più di uno, tra i quali c'è anche l'esonero di Collauto. Mattia ha fatto un ottimo lavoro che si aggiunge ai sette anni nel settore giovanile; io sono molto legato a lui, ho scelto l'amicizia e la fratellanza piuttosto che il lavoro. I miei valori e quelli del club erano su due piani diversi, e quando parlo di valori intendo rispetto e sincerità: e queste due cose sono venute meno. Da padre mi sento di avere un dovere e credo che uno degli insegnamenti per i miei figli è quello di non scendere a compromessi. Rimango tifoso del Venezia e non guferò mai questa squadra".