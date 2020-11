Oggi giorno di presentazione in casa Venezia per il nuovo acquisto Lauri Ala-Myllymäki. Queste sono state le sue parole:



“Avevo avuto richieste essendo in scadenza di contratto, ma quando ho saputo dell’interesse del Venezia ho pensato che fosse la miglior scelta possibile. Quando sono arrivato sono state confermate le buone sensazioni che avevo perché l’accoglienza è stata molto buona. Non è la mia prima volta in Italia, ma sono passati un po’ di anni da quando ho visitato Roma e Venezia. Ho giocato la mia prima partita all’Ilves Tampere quando avevo 16 anni, ma i tifosi mi hanno sostenuto nel fare un passo in avanti della mia carriera. Sono stati felici che io abbia fatto la scelta di andare in Italia piuttosto che vedermi in un altro club finlandese. L’anno scorso nel 2019 quando abbiamo vinto la Coppa di Finlandia è stata una grande soddisfazione, ci siamo spesso andati vicini, ma questo successo è il momento più bello della nostra storia con l’Ilves.



Un giocatore simbolo che ammiro molto è Litmanen, per la nostra terra rappresenta il massimo. Seguo e mi piacciono molti giocatori, ma Jari è un idolo per tante generazioni. Al di là della decisione di venire qui, il fatto che ci siano altri giocatori nord europei è stato un altro aspetto che ha avuto la sua importanza. Ho scelto la città e il fatto che il club stia acquisendo una dimensione internazionale”.