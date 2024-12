Getty Images

Venezia, rottura del crociato per Svoboda: stagione finita

3 ore fa

Tegola per il Venezia. La squadra di Eusebio Di Francesco, ultima in classifica, dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri: si tratta di Michael Svoboda. Il difensore - il giocatore più utilizzato della rosa - si era infortunato al ginocchio nella gara contro la Juventus e ora il club ha comunicato che ha rimediato una rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il difensore sarà operato venerdì. Al suo posto gli arancioneroverde si affideranno ad Altare nel terzetto con Sverko e Idzes.



IL COMUNICATO - "Il difensore Michael Svoboda ha riportato la rottura del legamento crociato destro nel corso della partita di campionato Juventus-Venezia. Il difensore classe 1998 sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento che sarà effettuato nei prossimi giorni dal Professor Fink, alla presenza dello staff medico arancioneroverde, presso la clinica privata Gelenkpunkt di Innsbruck, in Austria".