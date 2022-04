. Nel corso della giornata di oggi si sono svolti i quarti di finale delle Final Eight, che ci hanno consegnato le migliori quattro della competizione: soltanto una alzerà il trofeo., che saranno assegnati alle prime tre squadre classificate.La prima a strappare il pass per la seconda giornata è stata ildi, vincitore del match contro. Il blucerchiato subisce la furia di Karim nel match di andata, ma riesce a portare il confronto ai supplementari nel secondo incontro. A pochi minuti dai calci di rigore è il player lagunare a portarsi avanti, conquistando un posto in semifinale.Accede in semifinale anche la. I granata, rappresentati da, si impongono sulladi: dopo un match di andata a senso unico, complice un’espulsione tra le fila viola, i granata perdono nell’incontro di ritorno. Il gol messo a segno da Montaxer ai supplementari però è sufficiente per proseguire il percorso nella competizione.Si decide oltre i tempi regolamentari anche il match traed. L’azzurrosorprendee conclude l’andata con un netto 2-0. Nel secondo incontro il player granata, membro anche della eNazionale italiana, fa valere la maggiore esperienza e riesce a ribaltare il risultato accedendo alle semifinali.Nell’ultimo quarto di finale in programma è stato ildiad ottenere il quarto slot per le semifinali. Il player neroverde prosegue sull’onda lunga dell’exploit visto ai Playoff e si impone nettamente (2-1 all'andata, 3-1 al ritorno) nel doppio scontro sudi: è lui la vera sorpresa della competizione, dopo una Regular Season chiusa con solo quattro punti ottenuti.Domani la eSerie A 2022 arriverà alla sua conclusione. Già noti i due accoppiamenti delle semifinali:Nel corso della giornata, inoltre, sono stati assegnati i premi istituiti dalla Lega Serie A: quello del(il debuttante dell’anno, uscito dal Draft) è andato addi AC Milan|QLASH, ilassegnato adel Cagliari Esports ed ilvinto dadella Sampdoria Esports.